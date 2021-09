Stiri pe aceeasi tema

- Joan Laporta, președintele Barcelonei, dezvaluie ca datoria clubului catalan este de 1,35 miliarde de euro. Și il acuza de moștenirea grea pe Bartomeu, fostul conducator al gruparii blaugranas. „Moșternire teribila”, așa vorbește Laporta despre ce a gasit la gruparea catalana. Potrivit noului președinte…

- Dupa plecare lui Messi, mai mulți fani ai Barcelonei au cerut clubului sa retraga tricoul cu numarul 10, insa regulamentul din La Liga cere ca echipele sa legitimeze jucatorii cu numere de la 1 la 25, spre deosebire de alte campionate din Europa, informeaza Digisport.ro.

- Antoine Griezmann (30 de ani) ramane cel mai bine platit fotbalist din lotul Barcelonei, dupa desparțirea de Leo Messi (34 de ani). Leo Messi a caștigat 71 de milioane de euro in ultimul sezon la Barcelona. Președintele Joan Laporta l-a convins pe starul argentinian sa renunțe la jumatate din suma,…

- Fundasul spaniol Gerard Pique și-a luat „la revedere”, printr-un mesaj induioșator postat pe site-urile de socializare, de la atacantul argentinianul Lionel Messi, a carui plecare de la FC Barcelona a fost anuntata joi, informeaza News.ro. "Nimic nu va mai fi la fel. Nici Camp Nou, nici Barcelona, nici…

- Telenovela contractului cu Messi continua. Dupa ce in ultimele zile s-a anunțat ca Messi a ajuns la o ințelegere cu catalanii pentru un nou contract, presa din Spania anunța ca argentinianul nu a mai ajuns la un acord pentru prelungire cu Barcelona. Informația care cutremura lumea fotbalului, vine dupa…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Ronald Koeman, a recunoscut ca este „ingrijorat“ de situatia lui Lionel Messi. Asta in conditiile in care starul argentinian si-a incheiat contractul cu clubul spaniol pe 30 iunie si nu si-a pus deocamdata semnatura pe un nou acord, informeaza EFE, citata de Agerpres…

- Barcelona nu poate inregistra jucatorii transferați in aceasta vara din cauza faptului ca a depașit limita salariala impusa in La Liga! Barcelona are un președinte nou, dar problemele financiare ale clubului, moștenite din perioada Josep Maria Bartomeu, continua sa ii afecteze pe catalani. ...

- FC Barcelona „cauta cea mai buna solutie“ pentru a-l pastra pe Lionel Messi. Starul argentinian a devenit jucator liber incepand de la miezul noptii de miercuri spre joi, lucru cu care nu s-a impacat prea usor presedintele clubului catalan, Joan Laporta. „Noi vrem ca el sa ramana, iar Leo doreste sa…