- Barcelona e un club imens aflat intr-o situația critica, afectat puternic dupa acest 2-8 cu Bayern. Vor fi schimbari la toate nivelurile, cum a cerut Pique. Conducere, antrenor, echipa. Daca nu, capitanul Leo Messi amenința ca pleaca. Cel mai slab sezon al Barcelonei din ultimul deceniu, fara niciun…

- Quique Setien (61 de ani) e dat afara de la Barcelona, cine il inlocuiește? Marca scrie ca Mauricio Pochettino (48) e favorit, deși a spus candva ca „decat sa ma duc la Barcelona, mai bine ma retrag la ferma”. Mundo Deportivo il pune in capul listei pe Xavi (40). „Daca jucam așa in Liga Campionilor,…

- Bombastic. Jurnaliștii nemți au scris la fel ca jocul lui Bayern pentru a exprima o victorie incredibila, 8-2 cu Barcelona, in sferturile UEFA Champions League. Era de așteptat ca tabloidul Bild sa explodeze dupa un succes de o asemenea magnitudine. „Victoria secolului", au titrat jurnaliștii nemți.…

- Barcelona a avut o rabufnire de orgoliu și a reușit sa semene din nou cu echipa care domina fotbalul spaniol pana de curand. Starurile blaugrana au caștigat categoric meciul cu revelația post-pandemie, Villarreal, scor 4-1, chiar pe fostul Madrigal. E posibil ca Barca sa se fi trezit puțin prea tarziu,…

- Antoine Griezmann, atacantul francez a echipei de fotbal FC Barcelona, a fost laudat de antrenorul sau, Quique Setien, intr-o conferinta de presa inaintea meciului de miercuri cu rivala locala Espanyol, din etapa a 35-a a campionatului Spaniei, scrie scrie El Mundo Deportivo. Venit in vara anului trecut…

- Atacantul francez Antoine Griezmann a fost introdus in teren la FC Barcelona in prelungirile meciului cu fosta sa echipa, Atletico Madrid, iar campionul mondial nu a a reusit in cele cinci minute sa schimbe soarta remizei, 2-2, consemnata marti pe Camp Nou, comenteaza agentia Reuters. A, treilea rezultat…

- Arthur Melo, mijlocasul brazilian al echipei de fotbal FC Barcelona, s-a transferat la Juventus Torino pentru 72 de milioane de euro, plus bonusuri de 10 milioane de euro, a anuntat luni clubul spaniol. Fotbalistul va ramane la Barca pana la incheierea competitiilor in care echipa mai este implicata…

- Starul argentinian Lionel Messi, atacantul echipei FC Barcelona, se afla la cel de-al 12-lea sezon consecutiv in care reuneste sa inscrie cel putin 20 de goluri in prima liga a campionatului de fotbal al Spaniei, scrie cotidianul El Mundo Deportivo.Decarul gruparii "blaugrana" a marcat sambata ultimul…