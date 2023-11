Stiri pe aceeasi tema

- V.S. Un barbat din comuna prahoveana Dumbravești a fost reținut dupa ce a atacat cu un topor, duminica seara, echipajul de poliție venit sa-l ancheteze pentru violența in familie. Duminica seara, in jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni au fost sesizați de catre reprezentanții…

- Un politist, sef de post intr-o comuna din Prahova, a fost lovit cu toporul in cap de un barbat pe care incerca sa-l aresteze. Acesta isi batuse sotia, care ajunsese la spital. Politistii din cadrul Politiei orasului Plopeni au fost sesizati de catre reprezentantii unui spital cu privire la o posibila…

- Un barbat din localitatea prahoveana Dumbravesti, la domiciliul caruia un echipaj de Politie a mers, duminica seara, alertat ca acesta si-a batut sotia, a devenit recalcitrant cu politistii, pe care i-a atacat cu un topor. Unul dintre politisti a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit in cap cu toporul,…

- Incidentul s-a petrecut, duminica seara, in jurul orei 19:30. Reprezentantii unei unitati medicale au anuntat la Politie ca in urgenta s-a prezentat o femeie in varsta de 53 de ani, din comuna Dumbravesti, avand mai multe leziuni, femeia spunand ca este ranita dupa ce a fost batuta de catre sotul sau,…

- Un barbat din Plopeni, judetul Prahova, a sesizat Politia dupa ce si-a gasit concubina decedata in locuinta, la revenirea de la serviciu. Femeia avea urme de violenta pe trup, iar politistii au deschis o ancheta, informeaza News.ro.Barbatul din Plopeni, in varsta de 48 de ani, a sesizat Politia joi…

- ”La data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 20.00, politistii din cadrul Politiei orasului Plopeni au fost sesizati de catre un barbat in varsta de 48 de ani cu privire la faptul ca in momentul cand a revenit acasa de la serviciu a gasit-o pe concubina sa decedata in locuinta comuna”, a transmis, vineri,…

- Șeful Curții de Apel Ploiești aproba stramutarea unui dosar penal de la Tribunalul Buzau, la Tribunalul Prahova, din cauza incompatibilitații judiciare a tuturor judecatorilor din penal. Intr-o intorsatura surprinzatoare a evenimentelor, judecatorul-șef al Curții de Apel Ploiești a incuviințat trecerea…

- Nr. 847604 198 din 24 august 2023 RETINUT DE POLITISTII DEJENI PENTRU VIOLENTA IN FAMILIE La data de 21 august a.c., un barbat de 30 de ani, din municipiul Dej a fost retinut pentru 24 de ore de politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, fiind cercetat pentru comiterea infractiunii de violenta…