Stiri pe aceeasi tema

- A incetat sa mai creasca la doar un an si traieste asa de mai bine de 23 de ani si nimeni nu stie de ce Manpreet Singh este numele bebelusului de 23 de ani care arata exact ca un copil, dar ceva mai “imbatranit”. El nu poate vorbi, nu poate merge, nu poate face nimic […] The post Barbatul de 23 de ani,…

- Prefectul de Sibiu, Adela Muntean, a cerut masuri sporite de securitate la Aeroportul Sibiu, dupa ce doua persoane au sarit gardul si au incercat sa fure o masina. Initial, cei doi au declarat ca au vrut sa fure un avion. Muntean a amintit de Summitul Consiliului European de la Sibiu din 2019, cand…

- Constituția României cât și Legea Învațamântului în vigoare arata ca „învațamântul de stat este gratuit”, însa un studiu realizat pe un eșantion de 600 de parinți și 300 de cadre didactice arata de catre ONG-ul „Salvați Copiii”,…

- La analize mai amanuntite, femeie a avut un soc cand a vazut ce se statuse in corpul ei atatia ani, scrie ciao.ro. In maduva spinarii are o parte din acul care fusese folosit pentru a i se administra injectie epidurala. Citeste si Fratele geaman al lui Aimee Iacobescu a presimtit moartea artistei,…

- Fetita a murit dupa aproape doua luni de la evaluarea facuta de pediatrii timisoreni in vederea unui transplant de celule stem. Medicii au confirmat atunci observatiile doctorilor ieseni potrivit carora starea minorei era critica.

- O femeie insarcinata, care mai avea doar puțin pana urma sa-și nasca copilul, și-a pierdut viața dupa ce a fost mușcata de un șarpe uriaș chiar in curtea casei sale. Femeia avea doar 27 de ani și era din Australia. Medicii au fost imediat la fața locului pentru a o salva, insa nu au…

- Patru cazuri de gripa si un deces, posibil din cauza unei infectii respiratorii, arata datele statistice ale Directiei de Sanatate Publica Maramures. Deocamdata este asteptat rezultatul analizelor de laborator de la institutul de specialitate. Medicii recomanda vaccinarea antigripala.