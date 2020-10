Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a cazut duminica de pe Varful Omu intr-o rapa este decedat, au confirmat salvamontistii din Busteni. Operatiunea de recuperare a trupului va fi reluata luni, cand va interveni si un elicopter.

- Un barbat in varsta de 56-57 de ani a murit dupa ce a cazut duminica de pe varful Omu intr-o rapa de aproximativ 60-79 de metri, relateaza Agerpres.„Acțiune in derulare a salvamontiștilor din cadrulechipelor Salvamont Bușteni și Salvamont Prahova pentru soluționare unui caz,posibil, cu urmari foarte…

- Barbatul care a cazut, duminica, de pe Varful Omu intr-o rapa la o diferenta de nivel de aproximativ 60-70 de metri este decedat, salvamontistii din Busteni spunand ca operatiunea de recuperare a trupului va fi reluata luni, cand la fata locului va interveni si un elicopter. Potrivit datelor comunicate…

- Barbatul care a cazut, duminica, de pe Varful Omu intr-o rapa la o diferenta de nivel de aproximativ 60-70 de metri este decedat, salvamontistii din Busteni spunand ca operatiunea de recuperare a trupului va fi reluata luni, cand la fata locului va interveni si un elicopter, potrivit Agerpres.Citește…

- Accidentul s-a petrecut duminica la orele pranzului, pe un traseu din Bucegi. Potrivit salvamontistilor, turistul care are in jur de 55 de ani, ar fi alunecat in prapastie in timp cobora de la Varful Omu prin Creasta Bucsoiului. La un moment dat a alunecat si a cazut spre Valea Bucsoiului aproximativ…

- Un turist care a urcat impreuna cu un grup in Masivul Bucegi a cazut, duminica, de pe Varful Omu intr-o rapa la o diferenta de nivel de peste 60 de metri. Primele date arata ca turistul nu are semne compatibile cu viata.„Este vorba despre un barbat de aproximativ 56 – 57 de ani, care cobora…

- Salvamontistii din Busteni intervin, duminica la pranz, pentru salvarea unui tanar de 23 de ani, care a cazut pe Valea Seaca a Crucii si care nu se mai poate misca din cauza traumatismelor suferite, inclusiv la coloana. Potrivit unei informari a Salvamont Busteni, o echipa de salvatori a plecat deja…

- Evenimentul s a produs in jurul orei 13.15.Urgenta in comuna constanteana Pantelimon, pe strada UImetum Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost chemati sa salveze un caine cazut intr un put secat.Evenimentul s a produs in jurul orei 13.15.Interventia este in curs de desfasurare,…