Coloană de mașini pe DN1, pe ambele sensuri de mers

Prognoza ANM, cum că în acest weekend va fi foarte cald, îi trimite pe turişti la munte. The post Coloană de mașini pe DN1, pe ambele sensuri de mers appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Coloană de mașini pe DN1, pe ambele sensuri de mers Credit autor: Realitatea De Mures.… [citeste mai departe]