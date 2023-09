Stiri pe aceeasi tema

- Ucigașul batranilor din Timisoara ajunge in fața judecatorilorIndividul care a intrat, in iunie, in locuința a doi batrani din Timisoara, pentru bani, dar i-a ucis cand a observat ca aceștia au inițiat un apel video de pe telefon, a fost trimis in judecata, anunța Mediafax. Procurorii din…

- In urma unei anchete desfasurate de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, un medic primar chirurg dintr un spital din Timisoara a fost trimis in judecata sub acuzatia de luare de mita.Inculpatul, care se afla sub masura preventiva a controlului judiciar, este acuzat ca ar fi…

- Procurorii dau detalii cutremuratoare despre crima din Timisoara: Hoțul care a intrat peste o batrana și a ucis-o, arestatBarbatul care marti seara a intrat in locuinta unei femei din Timisoara si a atacat-o, lovind-o in cap si corp, inclusiv cu un ”obiect taietor-intepator” in torace, leziunile…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Triunalul Timiș au finalizat ancheta in cazul barbatului din localitatea Dragoiești, care și-a injunghiat concubina, și au dispus trimiterea acestuia in judecata, in stare de arest preventiv, pentru tentativa de omor. „Procurori din cadrul Parchetului…

- Barbatul din Cluj-Napoca, arestat la finalul lunii iunie, pentru talharie calificata, a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj. Individul, de 35 de ani, este acuzat ca se intalnea cu alți barbați, apoi ii droga și ii jefuia. Procurorii au explicat, intr-un…

- Barbatul care a ucis doi soti septuagenari, in locuinta lor de langa Palatul de Justitie din Timisoara, a fost prins, joi seara, de politisti, in zona Garii de Nord din oras.In urma activitatilor informative desfasurate de politistii Inspectoratului de Politie Judetean Timis, sub coordonarea procurorului…

- Crima in Timișoara. O dubla crima a avut loc la Timisoara, marti seara. Doi varstnici au fost atacati de o persoana necunoscuta in apartament, iar nepotul lor, venit sa verifice ce s-a intamplat, a surprins suspectul in casa. A fost la randul sau injunghiat. Politistii il cauta acum pe criminal, fiind…