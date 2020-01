Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele trei zile, 27 de oameni și-au pierdut viața in accidente rutiere. Marți, miercuri și joi au avut loc 59 de accidente rutiere grave in țara. Polițiștii au intervenit la peste 8.000 de evenimente și au reținut peste 900 de permise de conducere, in ziua de Ajun și primele doua zile de Craciun.…

- Atac armat in apropierea Palatului Prezidențial din Ciudad de Mexico. Patru oameni au murit și alți doi au fost raniți in acest incident, informeaza Reuters, citat de b1.ro.Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador nu se afla in acel moment in cladirea oficiala.

- O balena alba a fost filmata zilele trecute in timp ce joaca rugby in ocean. In imaginile devenite virale pe rețelele de socializare se vede cum aceasta urmareste mingea cu privirea, apoi se scufunda si o returneaza barbatului ca jocul sa continue. Experții sugereaza ca balena ar putea fi Hvaldimir,…

- Nu se atingea niciodata de telefoane mobile, nu a avut nicio casa permanenta, un informator i-a furat lenjeria intima la un moment dat, iar ultimele sale momente au fost povestite de Donald Trump. Chiar daca titlul de cel mai „cautat om de pe planeta” nu exista, nu ar fi gresit sa spunem ca Abu-Bakr…

- Prezidențiabilul ADN, Catalin Ivan, acuza ca PNL și PSD se bat pentru nominalizarea unui comisar european din partea Romaniei care sa faca pe plan Germaniei sau Franței. Ivan trece la acuzații, chiar pe Facebook.Citește și: Traian Berbeceanu a EXPLODAT la adresa șefilor numiți politic din…

- Academica Clinceni a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia FC Botosani, calificandu-se in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, potrivit news.ro.Razvan Patriche a marcat in minutul 34, iar Nsiah a stabilit scorul final in minutul 84. Au mai obtinut…

- Constructorul auto american Ford lanseaza marti, la Craiova, productia noului Puma, primul vehicul hibrid construit in Romania, o investitie de 200 de milioane de euro. „Ford marcheaza astazi inceputul productiei de serie a noului Ford Puma la uzina de ultima generatie din Craiova, pentru a raspunde…