- O persoana care ar fi incercat sa mituiasca un magistrat, oferindu-i suma de 15.000 de euro a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA. Intregul incident ar fi avut loc in parcarea unui mall din Timișoara. Potrivit unor informații pe surse, persoana susținea ca are acces la judecatorii de la Inalta…

- Procurorii DNA au prins in flagrant, astazi, cu putin timp in urma, o persoana care ar fi incercat sa mituiasca un magistrat cu suma de 15.000 de euro, potrivit surselor G4Media.ro. „In perioada septembrie – decembrie 2023, suspectul C.F.B a pretins suma de 25.000 de euro martorului denuntator A.L.…

- Ion Nita, un apropiat al lui Daniel Tudorache, acuzat ca ar fi intermediat mita care ar fi fost primita de fostul primar al Sectorului 1, a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie la o pedeapsa totala de 9 ani si 2 luni inchisoare pentru trafic de influenta. Nița executa…

- Judecatoarea Ana Maria Chirila de la Tribunalul Suceava, acuzata ca se droga si lua mita de la traficanti, ramane in arest preventiv, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform AGERPRES.In arest ramane si Mihai Pinzari, acuzat de procurori ca mituit-o pe judecatoare, in schimbul obtinerii…

- Judecatoarea Ana Maria Chirila de la Tribunalul Suceava, acuzata ca se droga si lua mita de la traficanti, ramane in arest preventiv, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie. In arest ramane si Mihai Pinzari, acuzat de procurori ca mituit-o pe judecatoare, in schimbul obtinerii unor hotarari favorabile…

- Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, retinut pentru trafic de influenta, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoruptie Serviciul Teritorial Pitesti. ... Dispune…

- Primarul din Mioveni, acuzat de trafic de influența, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti. (…) Dispune arestarea preventiva…

- Cei doi profesori din Buzau suspectati de trafic de droguri au fost arestati preventiv la finalul mai multor ore de audieri. De asemenea, alte 6 peroane implicate au fost arestate preventiv in acest caz, conform deciziei magistratilor de la Tribunalul Buzau Potrivit deciziei instantei, masura arestului…