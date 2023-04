Barbatul care a atacat cu un cuțit, in noaptea de joi spre vineri, 20 spre 21 aprilie, un angajat al unei saormerii din Sectorul 3 al Capitalei a fost plasat duminica, 23 aprilie, sub control judiciar, anunța Poliția Capitalei. In urma cu o zi, individul s-a predat singur poliției, iar dupa audieri, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost eliberat duminica dimineața, fiind cercetat in libertate sub control judiciar pentru loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.Agresiunea a avut loc, potrivit surselor Libertatea, in Shaormeria Baneasa de pe Calea Vitan, vineri,…