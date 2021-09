Bărbat suspectat de comiterea mai multor înşelăciuni, reţinut de poliţiştii din Comarnic Ieri, un individ urma sa fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, pentru luarea masurilor ce se impun, acesta fiind suspectat de comiterea mai multor infractiuni de inselaciune. Speta este prezentata de catre reprezentantii politiei prahovene, intr-un comunicat de presa, astfel: ” In data 6 septembrie a.c., politiștii orașului Comarnic l-au retinut pe un un barbat in varsta de 54 de ani, banuit de savarșirea infractiunii de inșelaciune. Persoana banuita de comiterea faptei ar fi indus in eroare un barbat din Comarnic, solicitandu-i suma de 1.200… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

