Polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au reținut astazi, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 39 de ani banuit de comiterea infracțiunilor de amenintare și tulburarea ordinii și liniștii publice. „In fapt, la data de 3 octombrie, in jurul orelor 21:40, polițiștii au fost sesizati cu privire la faptul ca […] Articolul Barbat reținut de polițiști dupa ce a amenințat mai mulți oameni cu un cuțit, in Complexul Studențesc din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .