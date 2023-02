Bărbat jefuit de un cuplu cu care negocia servicii sexuale Un botoșanean a ramas fara telefonul mobil și banii pe care ii mai avea in buzunar, dupa cumparaturi, fiind jefuit de un cuplu cu care negocia servicii sexuale, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) din Botoșani. Conform stiri.botosani.ro , un echipaj de jandarmerie aflat in serviciu, in zona Pieței Centrale a municipiului Botoșani, a intervenit exact in momentul in care un cuplu „respectabil”, el in varsta de 35 de ani și partenera sa cu șapte ani mai tanara, il buzunarea pe cel pe care il ademenise cu cateva minute mai devreme, prin oferirea unor favoruri sexuale contra cost, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

