Bărbat în stare grava. S-a cerut interventia salvamontistilor (Foto) Salvamontistii satmareni au intervenit la un caz grav, dupa ce un barbat s-a accidentat la munte, in zona Negresti-Oas. „STS face ultimul „update” pentru localizare, noi solicitam prealertarea resursei aero de la Dispeceratul din Targu Mureș, ISU pregatește resurse umane suplimentare in caz de nevoie, la solicitarea Dispeceratului Național Salvamont , STS deschide interfața de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

