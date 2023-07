Bărbat găsit mort sub o autoutilitara răsturnată Un barbat cu varsta de aproximativ 40-50 de ani a murit, duminica seara, dupa un accident produs pe drumul Dornisoara - Poiana Stampei. Barbatul a fost gasit de pompierii militari sub autoutilitara rasturnata pe o parte. El a fost extras de sub mașina cu leziuni ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

