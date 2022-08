Bărbat găsit inconștient în casă, în Bonțida. Avea o plagă la nivelul gâtului La data de 3 august, in jurul orei 12.15, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați, prin apel 112, despre faptul ca un barbat de 81 de ani, din comuna Bonțida a fost gasit inconștient in propria locuința. In prezența echipajului medical, polițiștii au constat ca acesta prezenta o plaga la nivelul gatului, fiind transportat la un spital din Cluj-Napoca in vederea primirii ingrijirilor de specialitate. In cauza se desfașoara activitați sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, urmand a fi stabilite imprejurarile exacte in care a avut loc vatamarea acestuia.… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

