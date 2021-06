Bărbat din Harghita, în stare gravă la spital, după ce a fost atacat de urs Un barbat de 53 de ani din Harghita a fost atacat, duminica, de un urs, in localitatea Capalnița. Atacul vine la doar doua zile dupa ce un alt barbat a fost atacat de un urs in apropierea unei ferme de langa localitatea Sacel. Barbatul din comuna Capalnita, atacat duminica de un urs, a mers sa […] The post Barbat din Harghita, in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat de urs first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Anunțul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba.„Ursul a atacat din nou la Capalnița! Azi, 20 iunie, un barbat de 53 de ani și cainele acestuia au fost atacați de urs la Capalnița, intr-o zona impadurita numita Strung. Barbatul verifica gardul electric și animalele…

- Un barbat de 53 de ani din Harghita a fost atacat, duminica, de un urs, in localitatea Capalnița. Atacul vine la doar doua zile dupa ce un alt barbat a fost atacat de un urs in apropierea unei ferme de langa localitatea Sacel, potrivit mediafax. Anunțul a fost facut de presedintele Consiliului…

- O echipa chirurgicala de la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, formata din medici de mai multe specialitati, a efectuat, vineri, o interventie complexa pentru salvarea vietii barbatului de 54 ani care a fost atacat de urs, in cursul diminetii, in apropierea unei stane din satul Vidacut,…

- Un barbat din Harghita a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost atacat de un urs. O situație din ce in ce mai des intalnita in județ. In urma cu doua nopți la Baile Tusnad urșii au intrat intr-o pensiune și au bagat spaima in tursti, dar au și distrus un magazin.

