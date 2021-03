Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie a avut loc astazi, 18 februarie 2021, in gara din Sebeș, unde un barbat de 46 de ani din Bucerdea Granoasa a decedat dupa ce a cazut dintr-un vagon de marfa. Potrivit IPJ Alba, un barbat de 46 de ani, din Bucerdea Granoasa, care descarca ingrașamant chimic dintr-un vagon, in gara din Municipiul…

O moarte suspecta s-a produs la parkingul de pe strada Dorobanților. Un barbat a cazut de la inalțime, decedand ulterior in urma ranilor suferite.

La data de 15 februarie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 39 de ani, din Campia...

- Un posibil accident de munca fatal a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, pe strada Lalelelor din municipiul Alba Iulia. O persoana a decedat dupa ce a cazut de pe o grinda, la o casa aflata in construcție, de pe strada Lalelelor din Alba Iulia. Un barbat in varsta de 48 de ani a suferit…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine la un accident de munca in municipiului Alba Iulia cu 1 Ambulanta Terapie Intensiva Mobila. Un barbat in varsta de 48 de ani a suferit o cadere de la inalțime, la momentul ajungerii echipajului la locul solicitarii acesta prezenta un traumatism cranio-cerebral…

Un tanar de 21 de ani din Campia Turzii a pagubit un batran din Alba Iulia de suma de 28.000 lei.

Un barbat de 45 de ani, din Frata, a murit in urma unui accident grav care s-a produs in județul Alba. In accident și-a pierdut viața și un tanar de 27 de ani, care era la volanul mașinii.

- Un teribil accident s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, in satul Runc, din comuna Scarisoara. Un barbat de 46 ani a cazut dintr-un brad, de la o inalțime de aproximativ 20 de metri și a decedat pe loc. Potrivit IPJ Alba, a fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cauzele accidentului.…