Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au reținut un barbat in varsta de 49 de ani banuit de savarșirea mai multor infracțiuni in Timișoara. Acesta a fost arestat pentru 30 de zile și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Polițiștii Secției 9 Rurale Jebel au fost sesizați prin la 112, la finalul saptamanii trecute, cu privire la faptul ca o persoana ar fi incendiat ușa de acces a punctului de lucru al unei societați de pariuri sportive din comuna Liebling, județul Timiș. „Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat…

- Un bucureștean de 59 de ani a fost arestat preventiv dupa ce, in februarie, ar fi furat 17.200 de lei dintr-o firma din Sectorul 2 al Capitalei. Barbatul este cunoscut cu preocupari de natura infracționala.

- Polițiști de la Poliția Municipiului Reșița au reținut aseara, pentru 24 de ore, un barbat de 35 de ani banuit de sustragerea a trei telefoane mobile, in timp ce se afla in incinta unor societați comerciale din Reșița. „Cel in cauza este banuit ca ieri, 3 mai, in jurul orei 10:00, ar fi sustras doua…

- Tupeu maxim pentru un tanar de 25 de ani, in centrul Timișoarei. El a furat rucsacul unei femei care statea la o terasa, iar apoi a incercat sa fuga. Doi tineri care treceau prin zona l-au vazut și au reușit sa il prinda. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

- Descoperire macabra la Timișoara. Polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca doua persoane care locuiau pe strada Cozia, din municipiul Timișoara, nu au mai fost vazute de mai multe zile. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, impreuna…

- Polițiștii Secției 1 Rurala Timișoara au fost sesizați aseara, in jurul orei 19:50, cu privire la faptul ca in localitatea Ghiroda, o femeie in varsta de 46 de ani ar fi fost agresata de soț, un barbat in varsta de 49 de ani, in locuința comuna. „In aces caz s-a intocmit dosar penal sub aspectul […]…

- Un barbat in varsta de 25 de ani, din judetul Giurgiu, a fost arestat preventiv dupa ce ar fi sustras doua autovehicule, a condus sub influenta alcoolului, fara a poseda permis de conducere si ar fi sustras si bunuri din una dintre masinile sustrase, potrivit Agerpres."Politistii Sectiei de Politie…