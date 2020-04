Bărbat arestat în Vaslui, după de a lovit doi polițiști Un barbat in varsta de 39 de ani din comuna Stanilesti, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru ultraj, dupa ce a lovit doi politisti care l-au oprit pentru a-i solicita documentul de identitate, conform ordonanțelor militare in vigoare.Incidentul s-a petrecut pe o strada din localitatea Stanilești, in momentul in care barbatul, dupa ce a fost oprit de polițiști, a refuzat sa se legitimeze. Mai mult, barbatul a inceput sa injure și sa-l amenințe pe unul dintre polițiști, dupa ce acesta l-a chestionat cu privire la locul și motivul deplasarii, noteaza estnews.ro.Ulterior, barbatul a incercat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

