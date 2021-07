Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au reținut, sambata, un barbat din municipiul Galati urmarit international pentru comiterea unei talharii urmate de moartea victimei in anul 2018, in Spania. Acesta a fost depistat in locuinta parintilor intr-o incapere ascunsa dupa un perete fals, informeaza Agerpres . Barbatul a fost gasit…

- Potrivit sursei citate, barbatul este banuit ca, in august 2018, impreuna cu alte doua persoane, ar fi comis, intr-un magazin de bijuterii, din localitatea spaniola Sevilla, o talharie urmata de moartea victimei.Individul a fost gasit de politisti la domiciliul parintilor, de pe strada Brates, ascuns…

- Un tanar, de 24 de ani, a ajuns ieri in arestul IPJ Gorj, dupa ce ar fi amenințat o fata cu acte de violența. Astfel, polițiști din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Motru au fost sesizati prin apelul 112 de o femeie din comuna Bolboși, cu privire la faptul ca nepoata sa de 18 ani, din comuna Bolboși,…

- Un barbat a fost prins de doua ori in aceeași zi, conducand baut și fara a deține permis de conducere, iar alți soferi care consumasera alcool sau droguri au ramas fara permis dupa ce au fost depistati de politistii brașoveni pe sosele. Polițiștii rutieri din județul Brașov au intocmit mai multe dosare…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Codlea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie” și ”lovirea sau alte violențe”. In fapt, la data de 17 mai 2021, in jurul orei 18.15, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența…

- Un roman ce este urmarit internațional pentru ca a comis in total 12 furturi in Franța și Belgia a fost depistat și prins in Slatina. „La data de 11 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt au pus in executare un mandat european de…

- Un barbat de 47 de ani, din Balș, județul Olt, fost reținut, ieri, de politisti din cadrul Sectiei 4 Craiova, banuit de comiterea infractiunii de talharie. La data de 21 decembrie 2020, politisti din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizati de o femeie de 43 de ani, din Craiova, cu privire…