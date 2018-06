Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, cele mai mari transferuri de bani in regiune fiind catre Rusia (opt miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde de dolari) si Romania (4,9 miliarde de dolari), potrivit unui raport…

- Un nor de praf saharian se afla deasupra Romaniei, din 16 aprilie. Norul imens de praf saharian se afla, incepand de duminica seara (15 aprilie), deasupra Ungariei, iar luni, 16 aprilie a ajuns si in Romania. De altfel, masinile albaiulienilor sunt deja acoperite cu o pelicula fina de praf, iar potrivit…

- Planet Group Internațional, furnizor de solutii pentru optimizarea proceselor de business si document management, a depasit în 2017 cifra de afaceri de 7 milioane euro, cu o crestere de 44% fata de anul precedent. Organizația este reprezentata pe piața locala de RO Planet, aceasta gazduind…

- Luna martie a adus fenomene rare si o vreme la extreme. Si asa pare sa se si incheie. Dupa nameti si viscol, caldura topeste rapid zapada si sapa adanc in asfalt. Gropi uriase sunt ascunse sub balti in marile orase. In timp ce in satele in care apa a miscat la propriu pamantul, casele au inceput sa…