Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii intre 18-35 de ani vor primi cate 250 de euro lunar timp de doi ani, bonus pentru a pleca din casa parinților, daca propunerea premierului Pedro Sanchez va fi adoptata, relateaza BBC.

- Primaria Odobești continua proiectele de investiții in locuințe. In acest moment se afla in derulare proiectul „Construire ansamblu de locuințe sociale D+P+2E+M (60 UL), cartier M. Sturza, str. Dimitrie Constantinescu, oraș Odobești, județul Vrancea” – rest de executat. In cadrul acestui proiect vor…

- Primaria Biliești va construi 20 de locuințe pentru tineri. Este vorba de doua blocuri care vor avea regim de inalțime P+2E, care vor fi construite pe strada Livezii, nr. 46, finanțarea fiind asigurata prin Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL). Contractul de lucrari are ca scop: prestarea serviciilor…

- Trei tineri au furat peste 120.000 de euro din mai multe locuințe din orașul Campina și din comuna prahoveana Adunați. Furturile au avut loc in ultimele trei luni. Anchetatorii au stabilit ca in perioada mai...

- O fata de 21 de ani și un baiat de 26, din municipiul Botosani, au fost reținuți marți de polițiști pentru 24 de ore, sub suspiciunea ca au incendiat o locuinta. Potrivit IPJ Botoșani, fapta lor a cauzat un prejudiciu care se ridica la 35.000 de euro, informeaza Agerpres . ”Politistii din cadrul Biroului…

- Autoritatea Publica Locala a Municipiului Baia Mare continua seria investițiilor destinate creșterii numarului de locuințe puse la dispoziția baimarenilor care nu iși permit sa cumpere sau sa contruiasca o casa. „Astfel, in perioada urmatoare, la inițiativa mea, aproximativ 100 de locuințe reabilitate…

- Deputatul Gabriel Avramescu, președinte al organizației județene a PNL Buzau, continua seria atacurilor la adresa edilului-șef Constantin Toma, cu o noua postare de weekend, așa cum a facut-o pana acum. De aceasta data parlamentarul il critica pe primar pentru viziunea cu privire la construcția de locuințe…

- Deputatul Gabriel Avramescu, președinte al organizației județene a PNL Buzau, continua seria atacurilor la adresa edilului-șef Constantin Toma, cu o noua postare de weekend, așa cum a facut-o pana acum. De aceasta data parlamentarul il critica pe primar pentru viziunea cu privire la construcția de locuințr…