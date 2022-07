Bani pentru școlile cu toaleta in curte. Județul Iasi încă mai are probleme la acest capitol Comuna Țibana se numara printre beneficiarii care au primit finanțare de la Consiliul Județean Iași pentru modernizarea grupurilor sanitare din unitațile de invațamant.Aici, au inceput deja lucrarile de amenajare a toaletelor in interiorul Școlii Gimnaziale din satul Alexeni. Valoarea finanțarii primite de la Consiliul Județean Iași este de 100.000 lei.In total, doua milioane de lei din fondul la dispoziția Consiliului Judetean lasi pe anul 2022 au fost repartizați catre 11 unitati administrativ teritoriale cu destinația „Amenajare grupuri sanitare la unitati scolare din județul Iași”.Conducerea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

