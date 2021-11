Bani la negru și învârteli ilicite în farmaciile nababului Ionașcu și a neamurilor de la Gabriela Farm Bogdan Ionașcu este unul dintre noii mahari ai noului val de imobiliari, cu multe milioane puse la ciorap din invarteli ilegale. Patron al unui lanț de peste 20 de farmacii din Iași, acesta este un pion central in mafia medicamentelor din zona Moldovei. Extravaganțele acestuia merg de la dansuri pe mese și masurat organele genitale in fața consumatorilor, la invarteli de milioane de euro din deconturi prin Casa de Asigurari de Sanatate sau speculații imobiliare cu monumente istorice Numai puțin de 14 milioane de euro este cifra anuala de afaceri a controversatului afacerist Bogdan Ionașcu, patronul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii care aleg sa circule in oras cu transportul in comun sau pe jos, in loc sa mearga cu propria mașina, au grija de calitatea aerului in localitatea unde traiesc și nu sunt saraci, a declarat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a precizat ca el merge des cu metroul, potrivit Agerpres…

- Deschiderea spitalului modular de la Lețcani a fost intarziata, din cauza lipsei unei soluții pentru oxigen, a declarat Vasile Cepoi, dirrectorul DSP Iași. Prin Mecanismul European de Protecție Civila, Polonia a trimis Romaniei 50 de concentratoare de oxigen, care vor fi duse la Lețcani. ”Solidaritate…

- UPDATE, ora 17:00 – Primii zece pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 care nu necesita un aport sporit de oxigen vor fi transferați in cursul acestei zile la Spitalul Mobil de la Lețcani. Elementele stocatorului de oxigen au sosit noaptea trecuta la Lețcani, iar in momentul de fața ele sunt remontate. …

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat, miercuri, la finalul sedintei de guvern, ca Ministerul Sanatatii isi asuma operationalizarea a 1.522 de paturi ATI pentru pacientii cu COVID-19.„Ieri am cerut in videoconferinta, la Ministerul Sanatatii, informari despre problema paturilor ATI. Ministerul Sanatatii…

- Diana Șoșoaca, senator de Iași, alaturi de un grup de protestatari anti-vaccinare, a oprit, sambata trecuta, o caravana de vaccinare care fusese chemata de autoritațile locale in comuna Rachiteni, din județul Iași, pentru a imuniza 12 persoane ce erau netransportabile, scrie rfi.ro . Protestul prelungit…

- Centrul de recuperare din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice va fi reorganizat și deschis din nou, daca proiectul de hotarare privind inființarea Centrului de Recuperare Medicala DasMed va fi aprobat de plenul Consiliului Local in ședința din aceasta saptamana. Centrul va fi organizat ca structura…

- Femeile din judetul Vaslui au sansa sa se testeze gratuit pentru depistarea cancerului de col uterin. Un proiect in acest sens este in desfasurare la Institutul de Oncologie de la Iasi. Femeile nu sunt, insa, suficient informate in acest domeniu – dupa cum relateaza corespondenta RRA Alina Darie. Femeile…

- Zeci de oameni s-au strans in fața Ministerului Sanatații și au cerut autoritaților sa aloce fonduri pentru prevenția și tratamentul HIV/SIDA, astfel ca persoanele afectate sa beneficieze de tratament fara intrerupere. Pacienții sunt nemulțumiți și acuza ca, de mai bine de zece ani, nu a fost elaborata…