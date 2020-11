Bani din elicopter, acum și în România. Aproape 10.000 de lei pentru fiecare… Pentru schema de ajutor referitoare la capitalul de lucru al firmelor mici și mijlocii (ajutor in valoare de 2,000 de euro), evaluarea va incepe luni, spune ministrul. „Banii se gasesc deja in momentul de fața in banci, intreprinzatorii nu trebuie sa faca decat sa incarce in aplicație contractul semnat și in maximum doua zile banii le vor intra in cont. Referitor la schema 2, aceeași valoare va incepe luni dimineața și estimam ca la jumatatea saptamanii banii pentru schema din primul calup va incepe plata”, a declarat Popescu. Urmeaza arestari la Piatra Neamț! Pe lista ar fi doi PSD-iști … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

