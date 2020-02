Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 persoane au murit duminica in India dupa ce autobuzul cu care calatoreau a lovit un cablu electric si a luat foc, potrivit autoritatilor citate de agentia indiana PTI, preluata luni de France Presse, citata de Agerpres. Accidentul s-a produs in statul Odisha din estul tarii, in apropierea…

- Cel puțin 12 persoane s-au inecat și 21 au fost salvate dupa ce o barca cu migranti s-a scufundat sambata in apropierea unei insule din vestul Greciei, au anuntat autoritațile elene, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Mai multe elicoptere și nave au cercetat zona din sud-vestul insulei Paxos…

- Cel putin 50 de persoane au murit in Bangladesh in urma valului de frig care a cuprins aceasta tara, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de DPA. Cea mai scazuta temperatura din acest an in Bangladesh - 4,5 grade Celsius - a fost inregistrata duminica dimineata in Tetulia, un oras de granita…

- Cel putin zece persoane au murit duminica intr-un nou incendiu intr-o fabrica aparent ilegala din Bangladesh, unde alte 17 persoane au murit saptamana aceasta intr-un incident similar intr-o alta fabrica la marginea capitalei Dacca, transmite EFE.

- Cel puțin 15 persoane au murit și mai multe au fost ranite miercuri intr-o tabara de refugiați in urma unui atac al forțelor guvernamentale siriene in apropierea orașului Idlib, din nord-vestul Siriei, au informat surse din cadrul forțelor de securitate, citate de Le Figaro.Mai multe rachete…