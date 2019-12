Stiri pe aceeasi tema

- Și anul acesta primarul Catalin Cherecheș continua, alaturi de Moș Craciun, sa aduca bucurie pe chipurile copiilor din Baia Mare. Astfel, in perioada 9 -20 decembrie, nu mai puțin de 10.000 de pachete cu jocuri educative vor fi imparțite micuților din creșe și gradinițe, dar și invațaceilor din clasele…

- Moș Craciun a poposit miercuri seara la bradul din centrul municipiul Suceava. Ajutat de primarul Ion Lungu el a imparțit peste 3.000 de cadouri copiilor cuminți. Moșul a fost la randu-i rasfațat de copii cu colinde frumoase. ”Moșul este restant cu un singur lucru, zapada” ”Și in acest an conform tradiției…

- In data de 13 decembrie, Mos Craciun soseste in oras. Alaiul lui va strabate Targovistea de la Teatrul „Tony Bulandra” pana in Piata Mihai Viteazu. Ora plecarii - 17:30. Ora sosirii - 18:00.

- In data de 13 decembrie, Moș Craciun sosește in oraș. Alaiul lui va strabate Targoviștea de la Teatrul „Tony Bulandra” pana in Piața Mihai Viteazu. Ora plecarii – 17:30. Ora sosirii – 18:00. Moșul este foarte bine organizat, altfel nu ar putea sa imparta un numar impresionant de cadouri in doar trei…

- In aceasta seara Moș Craciun impreuna cu doamna Craciun și echipa sa de spiriduși și-au facut apariția la o benzinarie aflata pe Calea București din Targu Jiu. Chiar daca inca nu a venit Craciunul, Moșul și echipa sa au fost darnici cu clienții benzinariei carora le-au imparțit bomboane…

- Se spune ca Moș Nicolae vine pe un cal alb, iar Moș Craciun intr-o sanie trasa de reni. Cunoscut și sub numele de San-Nicoara, despre Sfantul Nicolae se spune ca pazește soarele care incearca sa se strecoare pe langa el, pentru a ajunge la taramurile de miazanoapte, unde va lasa lumea fara caldura și…

- Mos Craciun a intrat in febra pregatirilor pentru sarbatori. Batranul cu barba alba isi stabileste agenda alaturi de elfi si face lista cu adrese la care este asteptat sa lase daruri.

- De la 1 decembrie, patinoar in aer liber, in Mioveni! Ghirlande multicolore, stelute argintii, fulgi de nea, figurine 3D – sunt ornamentele care pot fi vazute deja montate pe unele artere ale orasului Mioveni, in parcuri și spații publice, cu o luna inainte de sarbatorile de sfarsit de an. Primaria…