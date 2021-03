Bancul zilei: Incendiu la un spital de psihiatrie Un mic incendiu a izbucnit la un spital de psihiatrie din... Rusia. Panicați, câțiva medici au sarit pe geam de la etaj și și-au rupt picioarele. Nebunii, aliniați frumos, au parasit în ordine spitalul pe scari.

Concluzia organelor de ancheta a fost una categorica: &"pacienții erau doar nebuni, nu și tâmpiți&". Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Incendiu, luni seara, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova. Trei cadre medicale s-au ranit, dupa ce au sarit de la etajul 1 al cladirii și au suferit fracturi la picioare. Au fost evacuate zeci de persoane.

- Un incendiu de proporții a izbucnit in urma cu puțin timp la Spitalul de Psihiatrie din Craiova! Mai multe zeci de pacienți și cadre medicale au fost evacuate de urgența. S-au depistat și mai mulți raniți.

- Un incendiu a izbucnit luni seara la Spitalul de Psihiatrie din Craiova. Trei cadre medicale au fost transportate la un alt spital pentru a primi ingrijiri medicale, iar alte zeci de persoane au fost evacuate.

- Bula viseaza cifra 7. Se trezeste , se uita la ceas era 7:07, se uita in calendar 7 iulie 2007. Hotarat ca e un semn se urca in autobuzul 77, ajunge la hipodrom si pune 7777 dolari pe calul cu numarul 7 din cursa a 7-a. Calul iese al saptelea.

- Specialiștii nu au depistat probleme tehnice la instalația de climatizare a unitații mobile ATI, constatand ca toate componentele erau intacte, fara urme de arsura. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), in proprietatea caruia se afla unitatea mobila ATI, care a iscat panica duminica seara…

- Un programator mergea pe strada cind o broasca il striga si ii spune:- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta.Programatorul lua broscuta, o puse in buzunarul lui si merse mai departe. Broscuta striga:- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta…

- Moscova, anii '50. Interdictie de iesire intre orele 21 si 6. Doi militieni vad pe unul care se furisa. Unul scoate mitraliera si il impusca. - Volodia, de ce l-ai impuscat? E numai 20:45!!! - Il cunosc, sta departe, nu mai ajungea.

- Un șef de partid întreaba Radio Erevan: – Un barbat poate sa aiba mai mult de 2 oua? Raspuns: – În mod normal nu, dar daca atunci când te apleci în fața și te uiți printre picioare și numeri exact 4, sa știi ca Opoziția a venit puternic din…