Bancul zilei: Explicații din Gulag Trei ruși stau de vorba într-un lagar din Gulag. La un moment dat, unul dintre ei întreaba: "Deci, ce ați facut sa ajungeți aici?"

Primul spune: "Pai, am ajuns târziu la fabrica, așa ca m-au acuzat ca încetinesc progresul și victoria proletariatului."

Al doilea spune: "Eu am ajuns devreme la fabrica și m-au acuzat ca vreau sa fiu în fața celorlalți tovarași."

Cei doi se întorc spre al treilea, așteptând raspunsul lui.

"Pai, eu am ajuns la fabrica la timp, așa ca m-au acuzat ca dețin un ceas din Vest."

Sursa articol: hotnews.ro

