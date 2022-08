Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a reușit sa se ridice la nivelul așteptarilor și sa se califice in play-off-ul Conference League, dupa ce a caștigat, scor 3-0, partida susținuta joi seara, cu Zorya Luhansk, din manșa secunda a turului 3 preliminar. In tur, ucrainenii se impusesera la limita, scor 1-0, pe teren…

- Mirel Radoi, abia instalat pe banca Universitații Craiova, a vorbit despre victoria categorica reușita de olteni contra Zoryei Luhansk, scor 3-0. Tehnicianul a explicat ce lucruri a incercat sa schimbe in angrenajul echipei sale. CSU Craiova, calificatain play-off-ul Conference League, o va infrunta…

- Universitatea Craiova, la primul meci cu Mirel Radoi pe banca, a intors rezultatul din turul cu Zorya Luhansk, 0-1, și i-a invins pe ucraineni cu 3-0. Gigi Becali, finanțatorul rivalei FCSB, a fost uimit de reușita noului antrenor din Banie. CSU Craiova, calificata astfel in play-off-ul Conference…

- Universitatea Craiova o infrunta pe Zorya Luhask, de la ora 20:30, in manșa secunda a duelului din turul III al Conference League (0-1 in tur). Partida, care va consemna debutul lui Mirel Radoi pe banca oltenilor, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1 și Prima Sport. Daca trece de Zorya,…

- Universitatea Craiova a susținut in aceasta seara conferința de presa premergatoare partidei cu Zorya Luhansk, din manșa a doua a turului 3 preliminar din Conference League. VEZI VIDEO! In fața jurnaliștilor s-au regasit antrenorul Științei, Mirel Radoi, și capitanul Nicușor Bancu. Ambii au afirmat…

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele Universitații Craiova, considera ca oltenii au avut noroc la tragerile la sorți din preliminariile Conference League și ar trebui sa se califice in grupele competiției. Zorya Luhansk - Universitatea Craiova, in turul 3 preliminar din Conference League, se joaca…

- Universitatea Craiova s-a calificat in turul 3 preliminar al Conference League dupa ce a trecut de FK Vllaznia cu scorul „general“ de 4-1. Dupa 1-1 in Albania, Stiinta s-a impus clar, scor 3-0, in mansa secuna a turului 2 de formatia din Shkoder. Disputa de pe stadionul „Ion Oblemenco“ a fost surprinsa…