Bancomate încărcate cu bani falși. Poliția a intrat pe fir Polițiștii și procurorii au descins la locuințele unor persoane suspectate de punere in circulație de valori falsificate si inselaciune. Suspecții ar fi incarcat bancomate cu bancnote de 500 de euro false. Totul ar fi avut loc in cursul lunii noiembrie, cand o unitate bancara ar fi fost prejudiciata cu aproximativ 240.000 de euro, prin incarcarea in bancomate, pe parcursul a 3 zile, a 486 de bancnote, in valoare de 500 de euro, falsificate. La acel moment, doar șase bancnote ar fi fost reținute de aparatele multifuncționale, restul fiind acceptate. „Bancnotele fac parte dintr-un tip de fals foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

