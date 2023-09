Stiri pe aceeasi tema

- “Inspectiile s-au terminat. Au durat trei zile in cursul saptamanii trecute si au vizat Biroul de credite si 12 grupuri bancare. Stiti ca avem deja in derulare o investigatie in care ne uitam la modul cum stabilesc bancile dobanzile, cum stabilesc indicele care sta la baza stabilirii dobanzilor – ROBOR.…

- Consiliul Concurentei a derulat saptamana trecuta controale la Biroul de credite si la 12 grupuri bancare, suspiciunea fiind ca prin modul in care se calculeaza scorul de credit este blocat accesul unor clienti la imprumuturi si se ingreuneaza refinantarea, a declarat, luni, presedintele Consiliului…

- Consiliul Concurentei a derulat saptamana trecuta controale la Biroul de credite si la 12 grupuri bancare, suspiciunea fiind ca prin modul in care se calculeaza scorul de credit este blocat accesul unor clienti la imprumuturi si se ingreuneaza refinantarea, a declarat, luni,

- Inspecțiile Consiliului Concurenței privind o posibila ințelegere de tip cartel asupra ascupra acordarii creditelor au vizat 12 grupuri bancare, a declarat luni președintele instituției Bogdan Chirițoiu. Acesta a afirmat ca inspecțiile au durat trei zile, timp in care au fost adunate dovezi. Bancile…

- In aceste zile, inspectorii Consiliului Concurenței aduna dovezi intr-o investigație ce are ca scop descoperirea unui posibil cartel bancar. Mai multe banci din Romania sunt suspectate de ințelegere tip cartel in legatura cu raportari in Biroul de Credit. Informația a fost confirmata pentru Puterea…

- Zece banci din Romania investigate de Consiliul Concurenței pentru nereguli la calcularea ratelor de imprumut Consiliului Concurenței, a efectuat controale la sediile a 10 instituții financiare de top din țara, ca parte a unei investigații care se concentreaza pe posibile acțiuni de cartelizare și manipulare…

- Consiliul Concurenței a descins la 10 banci din Romania. Exista suspiciuni de cartelizare și se verifica modul in care cele 10 banci ar fi controlat raportarile in Biroul de Credite.Inspectorii de la Consiliul Concurenței au suspiciuni ca aceste banci au manipulat raportarile in Biroul de Credite,…

- Consiliul Concurenței a facut marți inspecții la sediile bancilor pentru a ridica inscrisuri legate de Biroul de Credit, suspectand ca intre instituțiile financiare ar exista ințelegeri de tip cartel.