Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania se afla și in acest an in fruntea unui top important la nivel mondial. Instituția bancara se afla pe pe locul 302 dintr-un total de 500, potrivit Brand Finance Banking 500 2022. Valoarea brandului Banca Transilvania a crescut la 460 milioane USD (de la 441 milioane USD, in 2021).…

- Banca Transilvania a ajuns in topul celor mai valoroase 500 branduri bancare din lume, conform Brand Finance Banking 500 2022. Brand Finance Banking 500 2022 a anunțat ca valoarea brandului Banca Transilvania a crescut considerabil de la 441 milioane USD, cat a fost in anul 2021, la 460 milioane…

- Banca Transilvania a ajuns in topul celor mai valoroase 500 branduri bancare din lume, conform Brand Finance Banking 500 2022. Brand Finance Banking 500 2022 a anunțat ca valoarea brandului Banca Transilvania a crescut considerabil de la 441 milioane USD, cat a fost in anul 2021, la 460 milioane…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de marti, valoarea tranzactiilor efectuate dupa 45 de minute de la debutul operatiunilor fiind de 7,951 milioane de lei, respectiv 1,607 milioane de euro, conform Agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de luni, valoarea tranzactiilor efectuate dupa o jumatate de ora de la debutul operatiunilor fiind de 4,22 milioane de lei, respectiv 855.246,61 euro, conform Agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 5,055 milioane de lei (1,021 milioane euro) dupa o ora si 10 minute de la debut, conform Agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide…

- RESITA – Dupa renovare, Blocul Fetelor, un imobil emblematic pentru locuitorii municipiului Resita, va deveni o cupola pentru ONG-uri, fundatii si asociatii active! Asta promite administratia locala pentru imobilul din A.I.Cuza Nr.20, dupa ce intreaga zona din spatele acestei cladiri si-a schimbat complet…

- Black Friday 2021: Alba Iulia este in TOPUL localitaților din care romanii au comandat cel mai mult, din Romania Black Friday 2021: Alba Iulia este in TOPUL localitaților din care romanii au comandat cel mai mult, din Romania Dupa primele trei ore de la startul campaniei de Black Friday, clienții eMAG…