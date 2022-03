Banca Naţională a Elveţiei: Aprecierea francului elveţian peste paritatea cu euro nu are un impact economic semnificativ Moneda elvetiana a crescut pe masura ce investitorii au cautat active de refugiu in timpul razboiului din Ucraina. Cotatia monedei a crescut la peste 1 franc pentru 1 euro la inceputul acestei luni, inainte de a slabi la aproximativ 1,02 franci pentru un euro. Acum un an, un euro era cumparat la circa 1,10 franci. ”Din perspectiva economica, nu are o importanta mare”, a spus Jordan postului de radio elvetian SRF, cand a fost intrebat daca banca centrala ar combate cresterea francului peste paritate fata de euro. ”Nu dam nicio prognoza unde va merge cursul de schimb, dar ceea ce este important… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

