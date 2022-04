Banca centrală a Rusiei vrea stabilirea cursului rublei respectând principiile pieţei Iudaieva a spus ca economia Rusiei si sectorul sau financiar erau intr-o forma buna inainte de 24 februarie, iar acum multe companii se confrunta cu nevoia de a gasi noi furnizori si logistica. Sectorul financiar si economia din Rusia au fost afectate de sanctiunile occidentale ample impuse pentru ceea ce Moscova numeste o ”operatie militara speciala” in Ucraina. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

