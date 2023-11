Stiri pe aceeasi tema

- Este miercuri și vremea posomorata iți da o stare trista? Noi iți venim in ajutor, iar pentru a-ți reda zambetul pe buze ți-am propus o serie de glume ce te vor face sa razi pana la lacrimi. Iata cele mai tari bancuri ale acestei saptamani!

- Pentru ca este miercuri, redacția SpyNews.ro a pregatit o noua serie de glume perfecte pentru a-ți face ziua mai frumoasa. Daca nimic nu mai merge bine in ultima vreme și vrei sa uiți de griji și probleme pentru cateva momente, noi iți propunem sa citești aceste glume care sigur te vor scoate din starea…

- In aceasta dimineata, parintii lui Sebastian Andrei Olariu, unul dintre tinerii decedati in accidentul dintre localitatile 2 Mai si Vama Veche au ajuns la locul accidentului pentru a monta o piatra funerara in memoria tanarului. "Oamenii acestia nu sunt deloc ok. Tot ce ne intereseaza este ca Mihaela…

- Nu ești chiar in apele tale astazi și simți ca nimeni și nimic nu-ți poate aduce zambetul pe buze? Noi iți venim in ajutor și iți propunem sa citește cel puțin unul din bancurile pregatite de noi și cu siguranța iți vei schimba starea de spirti pe loc. Iata ce glume ți-am pregatit astazi!

- Astazi este prima zi de școala pentru aproape 3 milioane de elevi. Ca mulți parinți, Liviu Varciu și-a insoți copiii pana la școala. Acesta a postat pe Instagram un filmuleț prin care iși exprima frustrarea in drum spre școala.

- Designerii de renume din țara, impreuna cu Catalin Botezatu, au facut senzație cu prezentarile de moda din prima seara a evenimentului Arad Fashion Days de la Terminalul 2 al Aeroportului Arad

- Vremea ramane caniculara la inceputul acestei saptamani in toata tara, cu temperaturi maxime de pana la 38 de grade Celsius, apoi se va racori treptat si vor exista perioade cu instabilitate atmosferica ridicata, conform prognozei de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Un barbat din Galati a fost amendat cu 3.000 lei pentru ca a abandonat un pui de pisica de numai trei saptamani. Barbatul l-a pus intr-o punga de plastic, pe care a atarnat-o de oglinda unei ambulante veterinare. El a fost identificat dupa aproape trei saptamani, scrie News.ro. Pe 7 august, o persoana…