- Se apropie o aniversare, o sarbatoare sau o reuniune de familie si nu stii ce cadou sa alegi? Probabil ca ai o multime de idei si variante, dar cum alegi darul potrivit pentru cei dragi? Inainte de a porni la cumparaturi, gandeste-te bine la ocazia speciala care urmeaza sa vina, la nevoile celor apropiati,…

- Declaratiile de avere trebuiau depuse, de cei vizati de lege, pana la 15 iunie anul curent, ulterior, pana in data de maximum 15 iulie, acestea urmand a fi facute publice. Zilele acestea au fost astfel facute publice declaratiile tuturor alesilor locali din Consiliul Local Iasi. „Ziarul de Iasi" le-a…

- Oferta turistica a Banatului Montan, una din cele mai frumoase zone ale țarii, cu peisaje minunate și așezari pline de farmec, este, din pacate, destul de modesta, puține locuri din regiune fiind cunoscute și cautate de turiști. Site-ul www.destinatiaanului.ro, o platforma care promoveaza turismul…

- Oferta depusa de asocierea formata din firmele SC Construcții Erbașu S.A și SC Abed Nego. COM a fost declarata caștigatoare pentru proiectarea și execuția lucrarilor la Parcul Științific și Tehnologic Bihor.

- Cei mai mici sportivi de la CS Targoviste au impresionat din plin la editia din acest an a Campionatului National Individual de Lupte pe plaja pentru juniori 4 si U15, desfasurat la Costinesti.Tinerii luptatori ai clubului dambovitean, antrenati de Cornel Cornea, au reusit sa urce de mai multe ori pe…

- In statiunea Mamaia nu Mamaia Nord sau Mamaia Sat , cu vedere la lac si apus de soare inclus in pret, se vinde un apartament deosebit, situat la etajul 5 din 9 , intr un bloc construit din caramida in anul 2020.ldquo;Atasat", gasiti poze si un mic video, puse cu intentia de a vorbi ele in locul meu.Pentru…

- Bijuteriile Transilvaniei sunt cele care au devenit principalele atracții turistice de pe harta României, oferindu-le turiștiilor o calatorie în timp plina de povești palpitante. Monitorulcj.ro a pregatit un top 5 de cetați care se afla pe meleagurile…

- Ilie Dumitrescu (52 de ani) a dezvaluit ca impresarul Ioan Becali (68) i-a comunicat ca exista o oferta importanta pe numele lui Octavian Popescu (18) de la FCSB. Ioan Becali, consilier la firma de impresariat condusa de Dragoș Sirbu, i-a transmis fostului mare fotbalist ca FCSB are pe masa o oferta…