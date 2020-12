Stiri pe aceeasi tema

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSU Sibiu au obtinut victorii, vineri, la debutul lor in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. In acelasi timp, CSM CSU Oradea si SCM Timisoara au bifat a doua victorie in acest campionat. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSO Voluntari…

- SCM Timișoara a obținut a doua victorie in actuala ediție a Ligii Naționale de baschet masculin, dupa succesul de ieri cu Galați. Astazi, echipa antrenata de Dragan Petricevic a dispus de CSM Targu Jiu cu scorul de 71-64, intr-o partida disputata in Arena “Antonio Alexe” din Oradea. Banațenii mai au…

- SCM Timișoara a intrecut CSM Galați cu scorul de 80-78 in primul meci al ediției 2020/2021 a Ligii Naționale. Partida s-a disputat in Arena “Antonio Alexe” din Oradea, acolo unde se desfașoara primul turneu al campionatului, la care mai participa Tg. Jiu și Oradea. Partida a fost palpitanta, cu ambele…

- Suntem tot mai aproape de startul in sezonul 2020-2021 al Ligii Naționale de baschet masculin. Primul turneu pentru cei d ela SCM Timisoara se va desfașura la Oradea in perioada 9-13 decembrie. Startul echipei banatene va fi dat impotriva gruparii CSM Galați, partida programata joi, 10 decembrie, de…

- SCM Timisoara a inceput noul sezon prin intermediul Cupei Romaniei, dar acum, in sfarsit, se vede mai aproape si inceputul campionatului, unul sub forma de turnee in aceasta perioada de pandemie. In primul dintre ele, baschetbalistii alb-violeti se vor deplasa saptamana viitoare la Oradea, pentru duelurile…

- Timișoara incheie cu victorii pe linie al doilea turneu al Ligii Naționale, odata cu victoria din aceasta dimineața din Sepsi Arena, contra unei echipe redutabile, Dunarea Calarași, 26-24 (11-11). A fost un meci echilibrat intre doua dintre echipele cu rezultate excelente și in etapa anterioara, astfel…

- Liberalul Alin Nica si-a adjudecat cu un scor concludent presedintia CJ Timis, obtinand peste 40% din voturi. O surpriza mare o reprezinta independentul Cristian Brancovan, care a obtinut 3,50%. Cristian Mos a obtinut cu sase voturi mai multe decat Nica in Timisoara. Dupa numararea voturilor din 99%…

- Dupa un esec cu BC Beroe si un succes categoric cu BC Yambol, SCM Timisoara a reusit o victorie dadatoare de sperante in ultimul amical din stagiul bulgar, contra celor de la Academic Bultex Plovdiv. Echipa din Romania a fost condusa in mai multe momente ale meciului, dar a avut atitudine si a stiut…