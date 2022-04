Crucea Roșie - Filiala Timiș a lansat proiectul Banat pentru Ucraina. Din aprilie și pana in octombrie se vor organiza o serie de evenimente de strangere de fonduri pentru a-i sprijini pe ucraineni. Primul eveniment are loc vineri, in Parcul Rozelor din Timișoara, un fel de festival al faptelor bune, cu muzica și activitați pentru parinți și copii.