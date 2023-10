Stiri pe aceeasi tema

- Antonela Roccuzzo, aparitie ravasitoare la gala in care Lionel Messi a castigat Balonul de Aur 2023. Sotia starului argentinian a intors toate privirile pe covorul rosu, la Theatre du Chatelet din Paris. Antonela l-a insotit pe Lionel Messi la gala care din capitala Frantei. I-a adus cu ea si pe cei…

- Superstarul argentinian Lionel Messi a castigat „Balonul de Aur” pentru a opta oara in cariera, luni seara, in cadrul galei gazduite de Teatrul Chatelet din Paris. Dupa ce a ratat trofeul din 2022 in fața lui Karim Benzema, Messi, care a condus Argentina catre caștigarea Cupei Mondiale din Qatar, a…

- Lionel Messi s-a plans de primirea de la Paris dupa ce a cucerit Campionatul Mondial cu Argentina. Nasser Al Khelaifi, președintele lui PSG, i-a raspuns actualului fotbalist de la Inter Miami și a explicat de ce succesul „Puricelui” din Qatar nu a putut fi sarbatorit intr-un mod grandios. „A fost delicat…