Balerina Lara Paraschiv, unul dintre artistii care au fost integrati intr-un program de ajutorare oferit de Opera Nationala Bucuresti, si-a exprimat dezamagirea ca Ucraina, in frunte cu presedintele Volodimir Zelenski, este “singura” in lupta impotriva agresiunii rusesti. “Am fost in Dnipro, unde lucrez de doi ani deja. In dimineata de 24 februarie m-am trezit in sunetul alarmei de razboi. Am luat toate lucrurile si, impreuna cu parintii si cu sase artisti, am pornit spre granita. I-am sunat si le-am spus: ‘Haide! Iei tot ce poti si o sa mergem in Moldova (Republica Moldova – n.r.) Citisem in…