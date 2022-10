Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, reclama, in legatura cu acuzatiile de plagiat, ca ”se judeca si se dau verdicte pe Facebook”, aratandu-se convins ca este ”o tinta” si ca afirmatiile la adresa sa reprezinta un atac la adresa Legilor educatiei, aflate in proces de legiferare. Fii la curent…

- „Putin a decis sa condamne la moarte un numar uriaș de ruși.Anunțul din aceasta dimineața privind mobilizarea rezerviștilor arata cat de mare este disperarea la Kremlin.Acuzațiile la adresa Occidentului fac parte din retorica obișnuita a dictatorilor disperați. Așa au fost educați de propaganda sovietica.Intram…

- Un tribunal din Hong Kong a condamnat, sambata, cinci logopedezi la 19 luni de inchisoare pentru publicarea unor carti pentru copii considerate a fi instigatoare, intr-un caz despre care aparatorii drepturilor omului spun ca marcheaza o lovitura majora pentru libertatea de exprimare pe fondul inaspririi…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, luni, intr-o interventie la Realitatea TV, despre acuzatiile lui Ciolacu privind discutiile liberalilor de la Sinaia, ca i se parea firesc ca presedintele PSD sa dea un telefon la Nicolae Ciuca, lui Lucian Bode sau lui si sa ii intrebe. Rares Bogdan…

- Ryan Giggs a fost acuzat luni, in prima zi a procesului sau, de ”violente fizice si psihologice” impotriva fostei sale partenere. Acuzatiile au fost negate de fostul fotbalist, dar l-au obligat sa demisoneze in luna iunie din postul de selectioner al echipei nationale a Tarii Galilor. Fii…

- Cand directorul de creație al Balenciaga, Demna Gvasalia, și-a dezvaluit colecția de toamna/iarna 2022, aceasta a fost prezentata pe o pasarela, unde modelele iși strangeau haine in saci de gunoi din plastic. A fost imagine emoționanta și despre situația dificila a oamenilor din patria adoptiva a lui…

- Firma de vestimentație și incalțaminte de lux Balenciaga a anunțat joi, 28 iulie, ca s-a alaturat United24, o platforma lansata de președintele Volodimir Zelenski pentru donații caritabile in sprijinul Ucrainei, in contextul in care țara se lupta impotriva invaziei trupelor ruse, relateaza The Kyiv…