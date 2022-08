Stiri pe aceeasi tema

- La data de 7 august a.c., in cursul nopții, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Branvovenști au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-un local public din Valenii de Mureș, se afla un barbat, care deține asupra sa o arma. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și…

- Primul autobuz electric pentru transport public de persoane a sosit la Targu Mureș, a anunțat marți, 2 august, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. "Transportul public in Targu Mureș a intrat in secolul XXI! Am promis ca vom reinnoi transportul public, dar am spus și ca nu se va intampla…

- In ședința ordinara din 28 iulie, consilierii locali au avut de votat un numar de 34 de proiecte aflate pe ordinea de zi, respectiv 5 proiecte in regim de urgența. Printre proiectele supuse aprobarii Consiliului Local a fost votarea noii Organigrame și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate…

- Miza proiectului spitalului regional de la Brasov nu este doar construirea unei unitati medicale moderne pentru acest judet si cele invecinate, ci si validarea mecanismului de finantare in parteneriat public-privat in dezvoltarea de proiecte mari in Romania, a declarat, azi, primarul Allen Coliban,…

- Presedintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fost nevoit sa fuga sambata, din resedinta sa oficiala din Colombo. O sursa din aparare a declarat pentru agentia AFP ca mii de protestatari au luat cu asalt palatul prezidential si ii cer demisia. „Presedintele a fost escortat in siguranta”, a spus…

- Ion Cristoiu considera ca PSD și PNL nu se mai ințeleg, insa nu vor divorța prea curand The post Ion Cristoiu „Fiecare din cele doua partide va folosi guvernarea pentru a-i administra public celuilalt partid lovituri" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ion Cristoiu „Fiecare din…

- Primaria Miercurea-Ciuc a preluat in sistem de leasing operational sase autobuze care sa deserveasca transportul public in oras, astfel incat acest serviciu sa nu fie sistat, in contextul in care vechile autobuze folosite erau extrem de uzate. Viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc, Bors Bela, a declarat,…

- Conducerea Primariei Municipiului Reghin a atribuit, in data de 25 mai 2022, societații Electroutil Aliser SRL Aninoasa, un contract in valoare de 2.612.907 de lei, fara TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare iluminat public și construcții canalizații rețele subterane de transfer…