- In timp ce polițiștii din Baia Sprie efectuau serviciul de patrulare pe strada Campului din oraș, au oprit, ieri, 10 decembrie, pentru control un autoturism care circula dinspre Baia Mare inspre Baia Sprie. Mașina era concusa de un baisprian de 66 de ani. Acesta emana halena alcoolica, motiv pentru…

- Un sofer oprit in trafic pe Valea Prahovei s-a ales cu dosar penal dupa ce testarea cu etilotestul realizata de politisti a indicat 1,78 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost dus la spital pentru analize de sange, iar rezultatul acestora, trimis Politiei o saptamana mai tarziu, a fost zero,…

- Aseara, polițiștii din Targu Lapuș au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.J. 171, in localitatea Suciu de Jos. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 44 de ani din comuna Lapuș, avand direcția de deplasare cu autoturismul spre localitatea Rogoz, a parasit partea carosabila…

- La data de 12 octombrie a.c., polițiștii rutieri din Reghin au oprit, pe strada Garii, un autoturism condus de un barbat, de 65 de ani, din aceeași localitate. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,11 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la spital, in vederea…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava efectueaza cercetari pentru contrabanda in privinta unui sucevean depistat in trafic cu o mașina incarcata cu 2.000 pachete de tigari de provenienta Duty-Free, in valoare de aproximativ 23.400 lei. Marti, 11 octombrie…

- In finalul de saptamana trecut, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au depistat in trafic un baimarean avand o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat. „In fapt, polițiștii au oprit in trafic, pe strada Tudor Vladimirescu, din Jibou, un autoturism, condus de un barbat, de 52 de…

- Polițiștii de frontiera satmareni au oprit la intrarea in țara un autoturism marca Audi, cautat de autoritațile din Franța. Mașina a fost indisponibilizata pana la finalizarea cercetarilor. In data de 3 octombrie a.c., in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru…

- La data de 21 septembrie 2022, in jurul orei 23,00, polițiștii din Abrud, in timp ce patrulau impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Mogoș, pe strada Lt. Anca Virgil din Abrud, au depistat un autoturism avariat, oprit pe partea carosabila. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…