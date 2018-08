Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul de 13 ani ranit grav in tragicul accident din Bistrita Nasaud s-a stins joi dimineața, la spitalul din Targu Mureș unde fusese transportat cu un elicopter SMURD. Acesta era in coma de miercuri.

- Baiatul de 13 ani care a fost ranit in accidentul rutier provocat de mama sa in localitatea bistriteana Parva s-a stins joi dimineata, la clinica de specialitate din Targu Mures, unde a ajuns cu un elicopter SMURD, la scurt timp dupa accident.

- Baiatul de 13 ani care a fost ranit in accidentul rutier provocat de mama sa in localitatea bistriteana Parva s-a stins joi dimineata, la clinica de specialitate din Targu Mures, unde a ajuns cu un elicopter SMURD, la scurt timp dupa accident.

- O femeie de 43 de ani a murit, luni dimineața (27 august), in urma unui accident in zona localitații Șimian, județul Mehedinți, in care au fost implicate trei mașini. Alte doua persoane au fost ranite și transportate la spital. In accident au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, o femeie…

- Cel putin zece persoane au murit in urma unui incendiu produs marti la un azil de batrani din Chile, afirma surse citate de site-ul 24Horas.cl, conform mediafax. Incendiul s-a produs in oraselul chilian Chiguayante. Cel putin zece persoane au murit in urma incendiului produs in azilul…

- Accident groaznic in județul Bistrița-Nasaud. Un barbat de 55 de ani a murit si alte trei au fost ranite grav, luni, dupa ce masina in care se aflau a intrat, intr-un copac, pe raza localitatii Piatra, comuna Chiuza. Soferul nu avea permis de conducere.

- Barbatul ranit vineri in explozia de la Cechesti a murit, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Harghita, dr. Peter Szilard.Potrivit acestuia, barbatul avea leziuni craniene grave, a intrat in stop cardio-respirator si nu a mai putut fi resuscitat.…

- Unul dintre ultimii lautari autentici din Romania, Mitel Dragulin din Iancu Jianu, s-a stins din viata, miercuri, la varsta de doar 45 de ani, pe patul unui spital din Capitala, unde era internat de mai multa vreme. Informatia a fost confirmata, pentru Gazeta Noua, de primarul din Iancu Jianu, Paulica…