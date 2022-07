Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane acuzate de trafic intern si international de droguri, care furnizau canabis si cocaina consumatorilor din judetele Cluj, Mures si Dolj au fost retinute . Peste 13 kg de canabis cumparate din Spania au fost introduse in tara printr-o firma de curierat, fiind preluate la Cluj Napoca. "La…

- Noul serial de la Pro TV. Ce se pregateste dupa Vlad Serialul Vlad s-a bucurat de un succes extraordinar. S-a terminat insa in urma cu mai multe luni. Ultimul episod a fost difuzat pe Pro TV in decembrie 2021. Anul acesta, postul de televiziune se pare ca pregatește o noua surpriza fanilor serialelor.…

- De aproximativ 5 ani, Mario Fresh și Alexia Eram traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Artistul și-a amintit cum a fost prima intalnire cu parinții iubitei sale, iar cel a mai emoționat a fost cand l-a cunoscut pe tatal acesteia. Alexia Eram și Mario Fresh formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri…

- Prezentatoarea TVR de la Eurovision a povestit pe Instagram cat de socata a fost in momentul in care trebuia sa anunte voturile acordate de juriul din Romania, dar i s-a spus ca nu mai poate intra in direct din cauza unei probleme tehnice. Eda Marcus, prezentatoarea TVR, a publicat pe Instagram inregistrarea…

- Prezentatoarea TVR Eda Marcus a publicat pe Instagram inregistrarea momentului „Bucharest is calling” in care TVR i-a fost refuzata de catre European Broadcasting Union (EBU) anunțarea in direct a punctajului juriului din Romania pentru Eurovision 2022. Organizatorii au anunțat, pe scena Eurovision…

- Andreea Esca si-a luat cateva zile libere si s-a bucurat, alaturi de sotul ei, Alexandre Eram, de o vacanta de lux, la bordul unui superb vas de croaziera. Prezentatoarea stirilor Pro TV si omul francez de afaceri au petrecut timp in doi, relaxandu-se departe de Romania, potrivit click.ro. Departe de…

- Simona Gherghe a fost inlocuita de Gabriela Cristea in emisiunea „Mireasa” , difuzata pe Antena 1. Prezentatoarea nu se afla in Romania zilele acestea, a plecat in strainatate caci are un motiv mare de sarbatoare. In ediția de miercuri a emisiunii „Mireasa” Simona Gherghe a anunțat ca va lipsi de la…