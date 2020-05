Stiri pe aceeasi tema

- BOCȘA – Autoturismul condus de un barbat de 32 de ani din Bocșa, care circula pe strada Sadovei din oraș, a fost tras pe dreapta ieri, in jurul orei 18.10, prilej cu care oamenii legii au putut constata ca, la testarea preliminara cu aparatul Drager Drugtest, rezultatul a fost unul pozitiv! „Nici conducatorul…

- Politisti din cadrul Politiei statiunii Eforieau identificat un barbat, de 39 deani, care a condus un autoturism pe strada Traian din statiunea Eforie Nord, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,59 mg l alcool pur in aerul…

- In cursul zilei de luni, in jurul orei 13.30, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe strada Miriștei din localitate un autoturism condus de un localnic de 17 ani. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date s-a constatat faptul ca…

- Ieri, in jurul orei 01:10 polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un minor in varsta de 16 ani, din comuna Țaga, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 109C, pe raza localitații Fizeșu Gherlii, fara a deține permis de conducere. Cel in cauza nu a oprit la semnalele polițiștilor,…

- La data de 08.02.2020, in jurul orei 20:50, polițiștii rutieri au oprit in trafic, pe DJ 686B, in localitatea Nalaț-Vad, autoturismul condus de un barbat de 38 de ani, din comuna Rau de Mori. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,60 mg/l, alcool…

- Vineri seara, putin dupa ora 23.00, politistii care efectuau activitati de supraveghere a traficului rutier au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus pe raza localitatii Lapusel. Persoana aflata la volan si-a continuat deplasarea, motiv pentru care politistii au pornit in…

- Potrivit sursei citate, barbatul de 48 de ani, care a produs accidentul rutier si a plecat de la fata locului, a fost identificat.Acesta avea o alcoolemie de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat.Cercetarile continua pentru vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului…

- Un minor de 13 ani a decedat duminica, dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il luase de la tatal sau intr-un copac, accidentul avand loc la intrarea in Hunedoara dinspre Prislop, relateaza agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu, in jurul orei 12,00, pe DJ 687A, la…