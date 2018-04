Stiri pe aceeasi tema

- Caz infiorator petrecut in județul Arad. Un copil de 11 ani a fost violat in repetate randuri, in ultimii doi ani, de doi pedofili, cu acordul mamei sale, pentru bani. Cei trei indivizi au fost reținuți de polițiști in cursul zilei de marți. (COPILARIE DISTRUSA DE UN TATA-MONSTRU) „Polițiștii Secției…

