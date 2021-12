BAIA MARE – Depozit clandestin cu țigări de contrabandă găsit de poliție Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au identificat un depozit clandestin cu țigari de contrabanda in municipiul Baia Mare. „Astfel, in cadrul cercetarilor privind savarșirea infracțiunii prev. de art. 270, alin. 3, din Legea nr. 86/2006, privind colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarșirii acesteia, au fost… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

